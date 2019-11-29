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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Ирина Егорова
22:56 29.11.2019
Новак назвал прошедшие в Вене двусторонние договоры «конструктивными», но отметил, что остались вопросы технического характера.
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
© Фото: Str ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Минэнерго дали ответ на предложение исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о поставках газа за счет долга. Предложение заключалось в том, что Киев готов принять три миллиарда долларов, которые должен «Газпром» по решению арбитража, в виде поставок газа.

Глава ведомства Александр Новак, сказал, что для начала необходимо обсудить «предмет обсуждения пакета соглашений в целом», а потом «одну из составляющих», - это урегулирование задолженностей.

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить», - сказал Новак.

Он считает, что этот вопрос должны решить между собой компании.

Министр назвал прошедшие в Вене двусторонние договоры «конструктивными», но отметил, что остались вопросы технического характера, которые требуют дополнительного обсуждения и уже дорабатываются специалистами.

По его словам, сроки заключения нового долгосрочного контракта на транзит газа во многом зависят от Украины, так как ей еще предстоит сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы. Но он предположил, что это может произойти на следующей неделе, несмотря на то, что 13 декабря - крайний срок для заключения соглашения.

«Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы», - цитирует министра РИА Новости.

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Контракт РФ и Украины на транзит и поставку голубого топлива заканчивается в конце 2019 года. Российская сторона предложила решение «газового спора» в виде обнуления всех претензий и судебных разбирательств. 

«Газпром» также заявлял о продлении контракта на год в случае, если Украина не успеет создать независимый газотранспортный оператор по законодательству ЕС, но при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий. 

Однако в «Нафтогазе» заявили, что Украине нужно долгосрочное соглашение.

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