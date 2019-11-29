Навка, Чернышов и Загитова: каток на Красной площади открылся ледовым шоу

На Красной площади в Москве торжественно открылся ГУМ-Каток. Представление началось с выступления Навки и Чернышова, которые показали красивое парное катание. Потом на лед вышла Алина Загитова в роли Спящей красавицы.

«Сегодня я каталась и почувствовала, что это для меня другой опыт. Я почувствовала себя принцессой», - сказала журналистам Алина Загитова.

Оформление 14-го сезона ГУМ-Катка приурочено к 55-летию детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Для широкой публики ГУМ-Каток будет работать с 30 ноября ежедневно с 10:00 до 23:30 вплоть до 1 марта 2020 года. Длительность сеанса – один час.