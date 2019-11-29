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КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Василиса Морозова
02:10 29.11.2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях сверхкрупной пусковой установки РСЗО.
КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра
© Фото: ЦТАК

Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра для ее «окончательной проверки» ее эффективности.

Лидер КНДР лично наблюдал за ракетными пусками, сообщает ЦТАК. Он выразил большое удовлетворение результатами испытаний, пишет издание.

Отмечается, что пуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны Северной Кореи. При этом, в материале говорится, что «ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения».

Согласно данным южнокорейского Комитета начальников штабов, Пхеньян произвел запуск двух ракет неустановленного типа в сторону Японского моря. Министр обороны Японии заявил, что это были две баллистические ракеты, которые поднялись до 100 км и пролетели 380 км.

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