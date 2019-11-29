Трамп заявил о возобновлении переговоров США и «Талибана»

Радикальное движение «Талибан» стремится заключить мирное соглашение, однако сделать это можно только с помощью договоренностей о прекращении огня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, прибыв с незапланированным визитом в Афганистан.

По словам американского лидера, талибы хотят заключить сделку, для чего представители США встречаются с ними и говорят, что это должно быть произведено посредством прекращения огня.

«Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает», - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Президент США также рассказал о намерении сократить присутствие американских войск в Афганистане до 8600 отрядов, тогда как ранее там было от 12000 до 13000 отрядов военных, пишет New York Times.

Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, предусматривал прекращение огня, вывод иностранных войск из Афганистана и начало всеобщих межафганских переговоров о мире.