МЦД бьют рекорды: за неделю ими воспользовались более трех миллионов человек

На прошлой неделе в Москве открылось движение поездов по двум центральным диаметрам - МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Они побили рекорды по перевозкам: свыше трех миллионов человек уже прокатились и оценили диаметры.

Жителям Подмосковья теперь трудно опоздать на электричку, ведь поезда стали ходить каждые пять минут, да и время работы, как у метро – с 5 утра до часу ночи.

Некоторые пассажиры оценили новые, чистые и удобные вагоны. Поезда «Иволга», которые назвали в честь маленькой птички, обещали сделать больше и добавить еще пять вагонов.

Однако не обязательно дожидаться именно ее. По диаметрам ходят и внешне привычные жителям электрички.

«В этом и идея МЦД. Вы можете прийти на станцию и сесть в любой поезд. Они ходят в тактовом режиме, чтобы пассажир не ждал нужного поезда», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

Проезд на МЦД до 8 декабря будет бесплатным в связи с наладкой работы турникетов. Потом стоимость проезда будет зависеть от расстояния - для «Центральной зоны», в пределах Москвы - 38 рублей, для зоны «пригород», по территории Подмосковья - 54 рубля, в «дальней» зоне - по 23 рубля за каждые десять километров.

Если пассажир захочет пересесть с МЦД на метро, то ему не надо отдельно оплачивать проезд в «подземке». Как и с МЦК - пересадка бесплатная.

Открыть оставшиеся три диаметра планируют до 2025 года.

МЦД-3, которая будет курсировать из Зеленограда в Раменское, планируется запустить раньше, уже через два-три года, сказал мэр города Сергей Собянин.