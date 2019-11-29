Торт, свечки и колпачок: кот Мостик отметил День рождения

В пятницу, 29 ноября, свое четырехлетие отметил кот Мостик, который является настоящим символом Крымского моста.

© ТРК "Звезда"

Даже в свой праздник именинник не стал отлынивать от работы, а наоборот, помогал сотрудникам, которые проверяли железнодорожные пути перед запуском поездов.

«Так заработался, даже про День рождения забыл!», - «написал» под видео в Instagram Мостик.

По окончании работ «коллеги» устроили ему настоящий праздник - надели маленький цветной колпак, зажгли свечи на мини-паровозике и угостили хвостатого праздничным блюдом - аналогом торта.

© ТРК "Звезда"

Пушистый бело-рыжий котик появился в начале стройки Крымского моста в 2015 году. За это время он смог стать настоящим талисманом моста и даже звездой соцсетей.