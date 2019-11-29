Школьный автобус попал в ДТП в Псковской области

Школьный рейсовый автобус, следовавший из Иваньково в Новоржев, попал в ДТП, съехал в кювет и перевернулся на бок. По предварительным данным, в салоне находились десять пассажиров, из которых семь детей. Три младших школьника находятся в больнице в состоянии средней тяжести. У сопровождающей женщины диагностированы сложные переломы.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололедицы на дороге.

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Авария произошла в Псковской области в Новоржевском районе.

В связи с ДТП следователи начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей, сообщается на официальном сайте СК по региону.