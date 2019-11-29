В России создадут аналог «Википедии»
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала и учреждении «Большой российской энциклопедии».
«В целях обеспечения доступа населения Российский Федерации к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал», - сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Также уточняется, что полномочия учредителя организации от имени России будет осуществлять правительство. Отдельные полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать в соответствии с уставом организации.