В России создадут аналог «Википедии»

Также уточняется, что полномочия учредителя организации от имени России будет осуществлять правительство. Отдельные полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать в соответствии с уставом организации.

«В целях обеспечения доступа населения Российский Федерации к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал», - сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации .

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.