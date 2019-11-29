Неизвестный в Лондоне напал на людей с ножом

В центре Великобритании на Лондонском мосту полицейские обезвредили мужчину с ножом, напавшего на прохожих.

«Подозреваемый мужчина был застрелен и я могу подтвердить, что он скончался на месте», - заявил помощник комиссара Нил Басу.

По информации очевидцев, злоумышленник выхватил оружие и напал на прохожих. Находившиеся на мосту люди повалили его на землю и пытались задержать, но он смог вырваться.

В результате происшествия несколько человек получили ранения разной степени тяжести - вероятно, злоумышленник успел их ранить до того, как его нейтрализовали.

Полиция также подтвердила, что на теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства.

«Из соображений предосторожности мы относимся к этому инциденту как к связанному с терроризмом», - добавили в полиции.

На месте происшествия работают специалисты, движение по мосту перекрыто.

Власти призывают людей, оказавшихся поблизости, сохранять спокойствие.