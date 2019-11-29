В Карелии выпал желтый снег

Жители Карельского города Сегежа были удивлены, когда с 11 по 13 ноября обнаружили на улице осадки желтого цвета.

На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате заявили, что желтый налет мог появиться из-за паров с высоким содержанием железа из пароконденсатной системы бумагоделательной машины.

Отмечается, что, когда конденсат выпал на землю и железо окислилось, снег окрасился в желтый цвет, характерный для ржавчины.

На данный момент на предприятии провели лабораторные анализы образцов атмосферного воздуха и снега в зоне влияния комбината.

«В конденсате с БДМ-11 содержание железа составляет в среднем до 500 мкг/л, а максимально до 1250 мкг/л. В таких концентрациях окислы железа не являются опасными для здоровья», - пишет агентство «Республика».

Также отмечается, что на ситуацию могли повлиять и погодные условия в регионе.