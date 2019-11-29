В Москве завершено строительство Северо-Западной хорды

В Москве завершили строительство Северо-Западной хорды (СЗХ) – новой скоростной магистрали.

«Строительство хорды позволило снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства.

Трасса проходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. 90 километров СЗХ связали четыре округа Москвы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный.

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Также хорда соединила крупные городские шоссе, например, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленин­градское. В районе Дмитровского шоссе можно съехать на Северо-Восточную хорду с движением в сторону аэропорта Шереметьево.

В пятницу, 29 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по последнему инженерному сооружению на СЗХ - балочному мосту через шлюз №9 канала имени Москвы.