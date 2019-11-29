Штурм «Площади Восстания»: из-за «черной пятницы» станцию метро в Петербурге закрыли на вход
Рядом со станцией метро располагается крупный торговый центр города.
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На красной ветке петербургского метрополитена образовался коллапс. Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход из-за большого скопления людей. Причина давки - «черная пятница», ведь рядом с вестибюлем №2 станции располагается крупный торговый центр города.
По словам очевидцев, пассажиры, выходя из поезда, через три шага упираются в спину впереди стоящих. Поэтому в метро просто невозможно зайти.
«Черная пятница» - кто-то называет ее главной распродажей года, кто-то видит в этом обман производителей и возможность сбыть контрафактную продукцию.