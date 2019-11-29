«Спасибо каждому ветерану»: сотрудники СК посетили труженицу тыла Екатерину Черкашину

Следственный комитет участвует в акции «Спасибо каждому ветерану!», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники СК приезжают к ветеранам и поздравляют их. В частности, они посетили труженицу тыла Екатерину Черкашину в Кемеровской области.

Известие о начале войны 13-летнюю Екатерину встретило в Новосибирской области, там она проживала с отцом, мачехой и тремя братьями. Ее детство стало серьезной школой на выживание, она помнит глаза отца и братьев, уходящих на фронт.

Екатерина сначала работала в колхозе, еды было мало, но все понимали, что продовольствие должно уходить на фронт. Потом наравне со взрослыми в 15 лет она строила железную дорогу от поселка Артышта Беловского района до города Барнаула Алтайского края. По этой дороге поезда шли в зону боевых действий.

Сегодня Екатерина Ивановна с гордостью рассказывает о присвоении ей званий «Труженик тыла» и «Ветеран труда».

По ее словам, в памяти навсегда остались письма с фронта, а потом похоронки, которые приходили в дом три раза. С войны вернулся только один из братьев. Ее семья получила последнюю похоронку в День Победы. Тогда люди с заплаканными лицами воспрянули духом, в деревне запели песни, все улыбались и кричали: «Победа!», вспоминает ветеран.

Когда собрались рядом с домом культуры с гармошками и все были счастливы, она узнала, что в их дом опять пришла похоронка - на третьего брата. Девочка не выдержала такого известия и упала в обморок.

Когда сотрудники территориального следственного отдела узнали, что рядом с ними проживает такой человек, то пришли в гости, чтобы выразить свою благодарность. Сейчас Екатерине Ивановне 91 год, она не привыкла просить о помощи. Зная, какие холода в Сибири зимой, следователи организовали доставку угля. Пять тонн хватит ей на всю зиму.