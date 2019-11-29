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Эрдоган рекомендовал «проверить мозг» Макрону

Светлана Головина
19:35 29.11.2019
Глава турецкого государства прокомментировал высказывание о «смерти мозга» НАТО президента Франции.
Эрдоган рекомендовал «проверить мозг» Макрону
© Фото: Geoffroy Van Der Hasselt, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на реплику своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», - пишет Anadolu.

Также он жестко высказался на реплику о том, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.

«Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Франция присутствует в Сирии, где не имеет ни малейшего интереса, в то время как безопасность Турции означает безопасность всей Европы.

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