Эрдоган рекомендовал «проверить мозг» Макрону
Глава турецкого государства прокомментировал высказывание о «смерти мозга» НАТО президента Франции.
© Фото: Geoffroy Van Der Hasselt, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на реплику своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
«Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», - пишет Anadolu.
Также он жестко высказался на реплику о том, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.
«Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции», - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что Франция присутствует в Сирии, где не имеет ни малейшего интереса, в то время как безопасность Турции означает безопасность всей Европы.