В Екатеринбурге коллектор угнал у должницы автомобиль с ребенком

В Екатеринбурге сотрудники микрокредитной организации забрали у должницы автомобиль, в котором находился трехлетний ребенок. Разбираться в истории пришлось полицейским.

29-летняя жительница Верхней Пышмы приехала в Екатеринбург вместе дочерью и подругой, которая является владелицей автомобиля. Припарковавшись возле бизнес-центра, женщины ушли в магазин, оставив ребенка в автомобиле. Выйдя на улицу, они увидели, как уезжает машина.

«Мы побежали сразу же к охране бизнес-центра показать нам видеозапись, потому что мой ребенок находился в машине, неизвестный мужчина просто сел и увез, на тот момент мы не знали, кто такой, куда он ее везет, в каком направлении, что случится с моей дочерью», - рассказала «Звезде» мать девочки Анжелика.

Она рассказала, что мужчина сам вышел на связь, заявил, что ни ребенка, ни машину женщины не получат, и бросил трубку.

Мать ребенка обратилась в отдел полиции. Правоохранители установили, что иномарка находится в залоге у микрокредитной организации: еще 2,5 года назад подруга женщины взяла займ в размере 160 тысяч рублей, но на протяжении года не платила по кредиту. Сотрудники компании вычислили автомобиль по GPS-маячку.

«Приехав туда, они увидели, что машина стоит открытая с работающим двигателем. Подождав немного, представитель компании сел за руль и повез ее на парковку фирмы, но увидел на заднем сиденье спящего ребенка и обратился в ближайший отдел полиции», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции передали ребенка врачам, а в отношении мамы девочки составили административный протокол по статье 5.35 КоАП («ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).

Горелых отметил, что оценку действиям представителей коммерческой фирмы дадут сотрудники отдела полиции №14 в ходе проверки.