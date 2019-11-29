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Путин призвал разработать методы социальной адаптации мигрантов

Ирина Егорова
18:10 29.11.2019
На Совете по межнациональным отношениям глава РФ назвал эту тему актуальной для всех регионов России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Тема трудовой миграции является актуальной для всех регионов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он считает необходимым продумать эффективные меры по социальной адаптации этой категории людей.

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться работать у нас», - сказал российский лидер.

Также Путин напомнил о рисках, связанных с экстремизмом и радикальными течениями.

«В то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством распространения экстремизма, разного рода радикальных течений», - подчеркнул он.

На заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике были затронуты важные темы: контроль отношений разных национальностей, память о Великой Отечественной войне, планы на 2022 год, который объявлен Годом культурного наследия народов России.

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