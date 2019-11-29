«Надеюсь, у нас такого никогда не будет»: Путин о замене слова «мама»
Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 29 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин надеется, что в стране слово «мама» никогда не заменится на что-то другое. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 29 ноября.
Один из участников сказал, что слово «мама» невозможно заменить. Но президент поправил его слова, напомнив, что в некоторых странах это уже произошло.
«Вы сказали, слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили: "родитель номер один" и "родитель номер два". Надеюсь, у нас такого никогда не будет», - добавил он.
На заседании обсуждали тему Родины, памяти о Великой Отечественной войне, социальной адаптации мигрантов и контроля сферы межнациональных отношений.