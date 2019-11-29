Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети
Матросы танцуют под музыку из диснеевского мультфильма, и изображают известных анимационных персонажей.
© Видео: laivanakki, Tik Tok © Фото: laivanakki, Tik Tok
В Сети широкое распространение получило видео, на котором запечатлен танец призывников финского флота на военном корабле. Ролик был опубликован в соцсети Tik-Tok.
Матросы танцуют под музыку из диснеевского мультфильма, и изображают известных анимационных персонажей Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто, собрал тысячи комментариев и быстро стал вирусным. Отмечается, что он даже не разгневал командование.
Видео появилось в социальных сетях на прошлой неделе, после этого оно было изучено специалистами Военно-морскими силами Финляндии, они не нашли в нем ничего угрожающего безопасности.
Командующий ВМС Йори Харью подарил танцорам монету командующего, а также опубликовал в своем Twitter снимок с матросами, сообщает издание Ilta Sanomat.