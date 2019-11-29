«Как здоровье человека»: Путин объяснил, почему сфера международных отношений требует внимания
Такое сравнение он провел по той причине, что и тем и тем надо постоянно заниматься.
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, призвал постоянно контролировать сферу международных отношений.
«Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», - сказал глава РФ.
Он поручил руководителям всех регионов держать эти вопросы «на постоянном, личном контроле». И добавил, что в работе необходимо опираться на культурные, национальные и общественные объединения.
В рамках заседания Совета по межнациональным отношениям российский лидер также заявил о том, что 2022 год станет Годом культурного наследия народов России.