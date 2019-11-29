«Как здоровье человека»: Путин объяснил, почему сфера международных отношений требует внимания

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, призвал постоянно контролировать сферу международных отношений.

«Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», - сказал глава РФ.

Он поручил руководителям всех регионов держать эти вопросы «на постоянном, личном контроле». И добавил, что в работе необходимо опираться на культурные, национальные и общественные объединения.

В рамках заседания Совета по межнациональным отношениям российский лидер также заявил о том, что 2022 год станет Годом культурного наследия народов России.