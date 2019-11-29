Путин поручил провести мероприятия к 75-летию Победы на самом высоком уровне

Владимир Путин призвал общественников провести на самом высоком уровне торжественные мероприятия, которые готовятся к празднованию юбилея Великой Победы. Выступая на заседании совета по межнациональным отношениям, президент напомнил, что следующий, 2020 год объявлен в России как Год памяти и славы.

«Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне», - сказал Путин.

Он напомнил, что трагедия унесла жизни десятков миллионов людей, а именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, ее союзников в Европе, Азии и освобождении мира от фашистских захватчиков. Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной и не забывать о тех, кто помогал нацистам в те годы.

Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории, началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей.

Документ о капитуляции Германии был подписан в Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени. Поздно ночью он был доставлен в Москву и в 2 часа 10 минут по московскому времени по радио объявили о Победе в Великой Отечественной войне. Утром по всем громкоговорителям страны был зачитан указ властей о назначении 9 мая государственным праздником - Днем Победы. Из-за разницы во времени день окончания Второй мировой войны отмечается в России 9 мая, а в Европе - 8 мая.