За разрешение по «Северному потоку - 2» Дания получила жалобу

Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства, разрешившего строить «Северный поток - 2» в территориальных водах государства. Об этом рассказала пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен.

По ее словам, жалоба поступила в установленные для апелляции сроки - до 27 ноября, однако она не уточнила, кто ее подал.

О намерении обжаловать разрешение на строительство газопровода заявлял глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель. Как он заявил, Киев мог бы оспорить решение Датского энергетического агентства с точки зрения экологии. При этом Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока - 2», сообщала, что агентство основывалось на оценке воздействия проекта на окружающую среду, сообщает РИА Новости.

Напомним, «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода, их общая мощность будет составлять 55 миллиардов кубометров в год. Он будет построен от российского побережья через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. В конце октября Копенгаген дал разрешение на строительство газопровода.