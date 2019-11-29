Врачи рассказали, чем опасны народные средства для лечения гриппа

Большинство народных средств, которые используются для борьбы с гриппом, являются бесполезными, а иногда и вовсе могут усугубить ситуацию, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Один из наиболее популярных методов - горчичники в носках - может привести к химическому ожогу стоп с образованием волдырей.

«Как только ноги от тепла станут влажными, из горчичного порошка образуется активное вещество. Оно может вызвать серьезный ожог вплоть до образования волдырей», - прокомментировал терапевт «Вечерней Москве».

Травмоопасной процедурой являются и банки, которые травмируют кожу, вызывают кровоизлияние и оказывают болевой эффект, но не лечат, отметил Водовозов.

Не помогут заболевшему и ингаляции над кастрюлей с горячим картофелем, так как дышать рекомендуется над паром, насыщенным каким-либо полезным веществом.

«Грипп на ногах переносить рискованно, он опасен осложнениями вплоть до летального исхода», - напоминает специалист.

По мнению врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой при заболевании полезнее надеть теплые носки, а не парить ноги, потому что распаренные влажные ноги можно переохладить.

Не рекомендуется снижать высокую температуру при помощи обтирания уксусом или водкой.

«Спиртовые компрессы, обмывание уксусом не полезны, особенно для детей. Температуру можно снизить, обтерев человека водой», - сказала Ярцева.

Также иммунолог настороженно отнеслась к применению чеснока в качестве профилактики.