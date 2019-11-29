Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи рассказали, чем опасны народные средства для лечения гриппа

Светлана Головина
17:26 29.11.2019
Мед, чеснок, горчица и другие способы самолечения не несут никакой пользы, а в некоторых случаях оказывают обратный эффект.
Врачи рассказали, чем опасны народные средства для лечения гриппа
© Фото: Jochen Tack, imagebroker.com, Globallookpress

Большинство народных средств, которые используются для борьбы с гриппом, являются бесполезными, а иногда и вовсе могут усугубить ситуацию, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Один из наиболее популярных методов - горчичники в носках - может привести к химическому ожогу стоп с образованием волдырей.

«Как только ноги от тепла станут влажными, из горчичного порошка образуется активное вещество. Оно может вызвать серьезный ожог вплоть до образования волдырей», - прокомментировал терапевт «Вечерней Москве».

Травмоопасной процедурой являются и банки, которые травмируют кожу, вызывают кровоизлияние и оказывают болевой эффект, но не лечат, отметил Водовозов.

Не помогут заболевшему и ингаляции над кастрюлей с горячим картофелем, так как дышать рекомендуется над паром, насыщенным каким-либо полезным веществом.

«Грипп на ногах переносить рискованно, он опасен осложнениями вплоть до летального исхода», - напоминает специалист.

По мнению врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой при заболевании полезнее надеть теплые носки, а не парить ноги, потому что распаренные влажные ноги можно переохладить.

Не рекомендуется снижать высокую температуру при помощи обтирания уксусом или водкой.

«Спиртовые компрессы, обмывание уксусом не полезны, особенно для детей. Температуру можно снизить, обтерев человека водой», - сказала Ярцева.

Также иммунолог настороженно отнеслась к применению чеснока в качестве профилактики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата29.11.2019, 13:16
Фрегат «Адмирал Касатонов» отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:17 Спорт
Десять футболистов «Сочи» слегли с ангиной перед игрой
18:10 В стране и мире
Видео
Путин призвал разработать методы социальной адаптации мигрантов
18:06 В стране и мире
Видео
Финские матросы исполнили танец диснеевских героев и стали звездами Сети
17:58 Вопросы истории
В Нижнем Тагиле нашли скрытые подземные ходы
17:56 ОПК
Индия потребовала от Запада уважать ее решение о покупке С-400
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Видео
Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
«Секретные материалы»: «самый страшный приказ фюрера»
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.