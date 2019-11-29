Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России

Президент России Владимир Путин объявил, что 2022 год будет Годом культурного наследия народов России. Он добавил, что необходимо тщательно проработать программу мероприятий, и призвал учесть культурное наследие всех народов России.

Такие задачи он поставил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в Нальчике.

Также на заседании президент затронул тему Великой Отечественной войны, память о которой необходимо беречь.

Кроме того, Путин посетил детскую академию творчества «Солнечный город», в которой по различным образовательным программам обучаются одаренные дети.