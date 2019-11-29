«Показали характер»: как крымчане выступили против США

Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свое представительство еще во времена президента Виктора Ющенко.

Как рассказал экс-исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий, этот вопрос обсуждался после того, как в 2008 году Киев не получил план действий по членству в НАТО. По словам Хандогия, у него была встреча с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс. Кроме того, он подписал хартию о стратегическом сотрудничестве, одним из пунктов документа была возможность присутствия США в Крыму.

Крымский политолог Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik заявил, что Соединенные Штаты были заинтересованы в обозначении своего присутствия на полуострове.

На протяжении всего периода независимости Украины и до 2014 года, по словам эксперта, наибольший интерес для Соедиенных Штатов в геополитическом и стратегическом планах на территории Незалежной представляла именно Республика Крым. В первую очередь из-за того, что в Севастополе находился российский Черноморский флот. Ганжара отметил, что в 90-е годы американцев данный вопрос не сильно волновал, но начиная с 2000-х годов, когда Россия начала заниматься укреплением собственной безопасности, Крым начал волновать США.

Он напомнил, что в 2000-е годы крымчане выступали против проведения на полуострове учения с участием НАТО.

«Нет сомнения, что после государственного переворота 2014 года в Киеве речь в конце концов зашла бы и об американском военном присутствии в Крыму вместо российского Черноморского флота. Однако этим планам не суждено было сбыться», - сказал Ганжара.

Эксперт напомнил, что в середине 2000-х годов корабли НАТО не могли приблизиться к берегу, потому как «крымчане уже тогда показали свой характер».

«А с воссоединением Крыма с Россией все встало на свои места», - отметил он.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по результатам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя.