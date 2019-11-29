Юные инженеры показали Путину робота для сбора мусора

Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл в Нальчик, где посетил детскую академию «Солнечный город». Юные инженеры и конструкторы представили Путину свою разработку – робота для раздельного сбора мусора.

«Работа осуществляется по следующему сценарию: захват контейнера с отсортированным мусором, выгрузка. После, робот отвозит мусор на станцию переработки. Он оборудован камерой видеонаблюдения, что позволяет ему распознавать дорожные знаки, пешеходов и цвета светофора», - рассказывает представитель стенда.

Сейчас, по его словам, дописывается программа и дорабатывается конструктивная часть. Молодой человек рассказал о будущей работе робота в городе.

«Будет перемещаться в автономном режиме в пределах города. Будет заезжать во двор, распознавать контейнер и вид мусора, выгружать и отвозить в зону переработки», - добавил он.

Также глава государства посетил другие классы «Кванториума», где ребята рассказали ему о своих приборах, например, схему работы небольшой передвижной гидроэлектростанции для горных районов, материалы для фотоэлектроники - наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы.

Российский лидер приехал в столице Кабардино-Балкарии, где посетил детскую академию творчества «Солнечный город». На его базе функционирует интернат, где обучаются одаренные дети и центр дополнительного образования. Более тысячи ребят обучаются в детском технопарке «Кванториум».