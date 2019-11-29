Новогодние подарки: что россияне ищут в Сети и сколько готовы тратить

Большая часть пользователей российского интернета собирается дарить подарки на Новый год родителям, родственникам, друзьям, детям и знакомым, однако есть 5% россиян, которые категорически отказываются от этой идеи, говорится в совместном исследовании Mail.ru Group и ResearchMe.

Практически каждый десятый респондент уже приобрел подарки к новогоднему празднику, столько же - планируют закупиться в «Черную пятницу», 26% - определятся за две недели, 16% - за неделю до Нового года.

В топ популярных подарков для взрослых и детей попали современная электроника и гаджеты, косметика и парфюмерия, сувениры.

Для второй половинки пользователи Сети в основном выбирают ювелирные изделия и аксессуары (по 27%).

По результатам исследования, каждый пятый россиянин собирается потратить до 2 000 рублей и столько же - от 5 000 до 10 000 рублей, около 32% пользователей планируют уложиться в сумму от 2 000 до 5 000 рублей.

Отмечается, что мужчины, в отличие от женщин, намерены потратить на подарки гораздо больше. Так, сумму свыше 5 000 рублей собираются выделить 34% женщин и 48% мужчин.

В данном опросе приняли участие около 5,9 тысяч пользователей интернета от 14 лет среди всех федеральных округов России.