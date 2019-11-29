Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»

Новые воинские звания в армии Украины, которые накануне узаконил Владимир Зеленский, не более чем косметические уловки. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в комментарии «Звезде».

«Самые недееспособные в Европе, самые отсталые, технически деградирующие и, самое главное, с низким моральным духом», - описал состояние украинских вооруженных сил эксперт.

Также он убежден, что новая реформа не повлияет на общую ситуацию.

«Бригада» вместо «полка», смена званий прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины на другие по образцу стран НАТО - новые реалии украинской армии. Они были узаконены президентом Украины Владимиром Зеленским 29 ноября.