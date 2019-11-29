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«Какие-то дикари»: представитель Крыма оценила действия Украины после срыва своего выступления

Ирина Егорова
15:11 29.11.2019
Украинская делегация в очередной раз «хамски» сорвала выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН по правам человека в Женеве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной было сорвано украинской делегацией, которая, по ее словам, «стучала табличками, прерывала, оскорбляла». Она рассказала «Звезде» о том, как это было.

«Буквально 10 минут назад Украина прервала мое выступление. Мне не дали рассказать правду об украинском языке, об обучении на украинском языке в Крыму. К сожалению, секретариат и председатель ООН поддержали Украину, тем самым лишили меня права выступления. На мне выступление крымской делегации в ООН завершилось», - сказала Гридчина.

Представитель Крыма намерена направить ноту протеста в Секретариат ООН. Это не вернет возможность российской стороне выступить снова, но «справедливость должна восторжествовать», считает Гридчина.
Девушка подчеркнула, что Украина продолжает вести себя «хамски».

«Украина вела себя так же бестактно, бесчинствовала, стучала табличками, прерывала и оскорбляла. На протяжении двух дней Украина ведет себя хамски, это какие-то дикари на самом деле. Украине далеко до Европы. Люди со смехом воспринимают такие действия украинской делегации», - прокомментировала «Звезде» депутат.

Ранее украинская сторона не дала возможность выступить другому российскому представителю от Крыма, Руслану Бальбеку.

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