Путин будет работать 31 декабря

Последний день декабря для президента России Владимира Путина будет рабочим, как и для большинства россиян. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что у него «технологически не бывает выходных».

«Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе. И 31 декабря он тоже будет работать», - сказал он.

Песков сравнил график работы Путина с непрерывной доменной печью, «которую невозможно потушить».

Предложение сделать последний день года выходным инициировали депутаты Госдумы, объяснив это тем, что работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме.

Однако в Роструде предложили способ, как все-таки получить выходной на работе 31 декабря.