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Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже

Светлана Головина
15:30 29.11.2019
На встрече нормандского саммита лидеры двух стран затронут тему поставки газа в Киев, если в ходе переговоров на рабочем уровне останутся проблемные вопросы.
Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику», - заявил пресс-секретарь Кремля.

По его словам, сейчас Россия и Украина осуществляют интенсивные контакты по данной проблематике, но давать оценку ходу переговоров пока не стоит.

Встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» состоится 9 декабря в Елисейском дворце.

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