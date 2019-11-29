Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже

Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику», - заявил пресс-секретарь Кремля.

По его словам, сейчас Россия и Украина осуществляют интенсивные контакты по данной проблематике, но давать оценку ходу переговоров пока не стоит.

Встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» состоится 9 декабря в Елисейском дворце.