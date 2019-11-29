«Уличный метод»: сенатор прокомментировал срыв Киевом выступления России в ООН

Во время выступления российского парламентария от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН украинской делегацией были использованы майданные методы, заявил сенатор комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Методы уличные, методы площадные, методы майданные. Они переносят их на работу и внутри политической жизни Украины и во внешнюю политику», - сказал Цеков в комментарии каналу «360».

По его словам, подобное поведение практикуется Киевом из заседания в заседание и находит поддержку как в Евросоюзе, так и Европарламенте.

Цеков считает, что организаторы подобных мероприятий должны принять соответствующие меры в отношении украинской делегации.

«Предупредить, что если они будут использовать такие методы при проведении международных совещаний под эгидой ООН, то они не будут приглашаться на эти совещания, заседания», - отметил сенатор.

В случае, если такие действия будут продолжаться, то их нужно исключать из процесса пока они не научатся вести себя нормально, добавил Цеков.

Инцидент произошел во время выступления Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходил 28 ноября в Женеве.