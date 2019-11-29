Путин и Эрдоган откроют «Турецкий поток» в начале января

Газопровод «Турецкий поток» будет открыт в начале января в присутствии президентов России и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект», - сказал он журналистам.

Песков добавил, что к указанному сроку все наземные работы в рамках проекта на территории Турции должны быть завершены.

Полторы недели назад в «Газпроме» сообщили, что обе нитки «Турецкого потока» уже заполнили газом. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию.

Морскую и наземную части «Турецкого потока» специалисты соединили в марте этого года.