Совфед опубликовал законопроект о борьбе с домашним насилием

Совфед разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ опубликован на сайте палаты.

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, которое запрещает виновному в домашнем насилии совершать со своей жертвой какие-либо контакты, в том числе через интернет и по телефону. Данное ограничение может действовать до года.

Также суд на срок действия предписания может обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим. Это решение может быть принято в том случае, если у нарушителя есть возможность проживать в ином жилом помещении, в том числе арендованном.

Суд, помимо этого, может запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший.

В документе также прописаны и индивидуальные профилактические меры воздействия на лиц, которые подвергают насилию бывших и нынешних супругов, родителя общих детей, близких родственников и проживающих с ними людей.

Виновные будут ставиться на учет, они должны будут проходить психологические программы.

Жертвам насилия будет оказываться необходимая помощь с учетом особенностей нарушителя и ситуации. Кроме того, будет вестись работа по правовому просвещению.