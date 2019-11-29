МЦД и МЦК подготовили к ледяному дождю

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, ожидаются перепады температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым, они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега. Метеорологи рассказали, что это может привести к образованию «ледяного панциря».

Из-за предстоящей непогоды на Московской железной дороге и МЦК были подготовлены 85 единиц специальной железнодорожной техники, которая оснащена устройствами для устранения последствий обледенения проводов контактной сети. Кроме того, железнодорожники проводят обработку проводов контактной сети противообледенительными средствами.

«В первую очередь это участки с очень плотным и интенсивным потоком поездов - МЦК, МЦД-1 и МЦД-2», - говорится в пресс-релизе МЖД.

В сообщении также сказано, что увеличено число бригад железнодорожников для усиленного контроля над объектами инфраструктуры. Кроме того, с локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи о ведении поездов в сложных погодных условиях.