«Черная пятница»: что нужно знать о крупнейшей распродаже года

Российских покупателей сегодня, 29 ноября, ожидают крупные распродажи. Производители обещают снизить цены на свои товары в несколько раз. Причиной тому - «Черная пятница».

Однако в Роскачестве между тем предупреждают: в дни больших распродаж мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафакт и даже выуживать с помощью поддельных сайтов данные банковских карт пользователей.

Кроме того, обман может ждать и в обычных магазинах, так как продавцы часто сами завышают цены, а потом якобы сбрасывают их. Порой в день распродаж цены становятся даже выше.

Специалисты предупреждают, что «Черная пятница» - отличный способ избавиться от ненужного товара. Самый частый пример такого «сейла» - распродажа одежды прошлых сезонов, пролежавшей на складе год, а то и несколько лет. Покупатели, завлеченные акциями, зачастую сметают все с полок без разбора. И лишь потом понимают, что купили совсем не то.

«От этого товара можно отказаться, и никаких ограничений, если товар не использовался, если сохранены его потребительские свойства», - рассказал заместитель начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Андрей Пучковский.

Маркетологи советуют обращать внимание на распродажах на вещи неизвестных марок.

«Если скидка стоит на малоизвестный бренд, скорее всего, это настоящая скидка», - пояснил эксперт Антон Вуйма.

Дело в том, что марки не тратятся на рекламу, и они попросту вынуждены идти на такие условия.

Тем временем, пока распродажа только началась, в в интернете уже орудуют мошенники: создают сайты-подделки магазинов, адреса которых могут отличаться лишь одной буквой от страницы оригинального бренда. Разозленные покупатели даже организовали «протестный праздник» - Международный день без покупок прямо во время «Черной пятницы».