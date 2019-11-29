Парламент ДНР принял закон о границах республики

Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики принял закон, который устанавливает границы ДНР в пределах области.

Документ был рассмотрен в пятницу, 29 ноября. Как отметил председатель Народного совета Владимир Бидевка, он никак не противоречит Минским соглашениям.

«Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года», - заявил он.

При этом Бидевка подчеркнул: пока конфликт с Украиной не будет урегулирован, граница будет проходить по линии соприкосновения.

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Документ был принят в двух чтениях и вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным.