Пес потерялся в лисьей норе: хозяин не смог сдержать слез, обнаружив его

Владелец собаки расчувствовался, когда ему удалось найти и достать из лисьей норы свою собаку Мици породы джек-рассел-терьер спустя несколько дней пропажи.

Алан Уиттон потерял собаку во время обычной прогулки в Бакхерст-Хилл в Эссексе, когда за щенком погнался бассет-хаунд. Мужчина провел остаток дня в поисках своего питомца, но не нашел его. На следующий день он продолжил поиски и расклеил вокруг места происшествия листовки с фотографией Мици.

Несколько дней он пытался найти пса, как вдруг ему позвонил другой собачник, дом которого находился рядом с лесом. Он сообщил, что его животное обнюхивало лисьи норы, поэтому Уиттон сразу приехал поискать в этом районе.

Мужчина взял с собой игрушки щенка, на которые Мици и откликнулся. Собака подала голос, пишет Daily Mail. С помощью нескольких человек Уиттону удалось откопать потерявшегося питомца.

На кадрах видно, как мужчина вытащил испуганную собаку и крепко прижал к себе. Уиттон расчувствовался, а все присутствующие стали радоваться и хлопать.

Издание пишет, что мужчина завел Мици год назад, после того, как его собака Тинкер умерла от рака.