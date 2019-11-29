В Москве прощаются с легендарной разведчицей Гоар Вартанян. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.

На похороны приехали делегация Министерства обороны Армении и президент Армен Саркисян, а также бывший директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и нынешний руководитель структуры Сергей Нарышкин.

Гоар Вартанян и ее муж - Герой Советского Союза Геворк - внесли большой вклад в обеспечение национальных интересов и безопасности страны. До сих пор много эпизодов из их жизни хранится под грифом «совершенно секретно».

«Сам Геворк Андреевич называл ее своей музой в разведке и говорил, что три луча звезды - Героя Советского Союза - по праву принадлежат ей», - вспоминает Нарышкин.

Известно, что Гоар Вартанян с 16 лет работала под псевдонимом «Анита». Во время Тегеранской конференции 1943 года она в составе группы предотвратила покушение гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Разведчица ушла из жизни 25 ноября. Ей было 93 года.