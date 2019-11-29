Экс-главу Кущевской полиции обнаружили мертвым в Краснодаре

Экс-начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько обнаружили мертвым в его доме в Краснодаре.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Юг», на теле Финько имелись следы насильственной смерти. В свою очередь сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявил, что мужчина покончил с собой. В последнее время он страдал от тяжелых заболеваний. Финько было 60 лет.

В материале издания отмечается, что несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял также и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко. В станице Финько получил прозвище «Мерседес» из-за того, что якобы бандиты подарили ему автомобиль этой марки.

В 2005 году после того, как к местным властям обратился ректор и студенты расположенного в Кущевской Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института, просившие защитить их от «цапков», была организована проверка, во время нее были обнаружены нарушения в работе правоохранительных органов. В отношении Финько было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, но вскоре преследование прекратилось, и он продолжил служить в МВД, переведясь в другой район.

По информации ТАСС, с 2001 по 2006 год Финько находился на посту руководителя отдела милиции Кущевского района, после этого до 2011 года он возглавлял милицию Абинского района.

Напомним, банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000 годах, она промышляла грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года участники банды по приказу лидера совершили нападение на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство резонансным, после этого полиция разгромила ОПГ, а ее члены были приговорены к длительным тюремным срокам. В 2014 году лидер банды Сергей Цапок скончался в колонии.