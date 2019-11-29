Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине по образцу НАТО

Владимир Зеленский подписал закон о реформе воинских званий по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Так, на Украине отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Их сменят такие звания, как штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того, название воинской части «полк» отныне заменяется на «бригаду».

Напомним, законопроект о реформе званий в украинской армии в соответствии со званиями в вооруженных силах стран НАТО украинский парламент поддержал в мае 2019 года.