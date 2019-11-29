Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России

Большая часть жителей Белоруссии высказалась за поддержание развития союзнических и партнерских отношений с Россией. Это показал опрос, который провели социологи центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

Специалисты проанализировали около 500 анкет жителей Белоруссии. Опрос показал, что 57,6% респондентов выразили желание видеть союз двух государств. Еще 31,8% респондентов опрошенных хотели бы «партнерских» отношений с Москвой. Таким образом сотрудничество с Россией поддержали почти 90% опрошенных.

«Нейтральные» отношения двух стран одобрили чуть более десяти процентов белорусов.