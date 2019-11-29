Эксперт спрогнозировал развитие газового вопроса между РФ и Украиной

Россия и Украина, скорее всего, придут к компромиссу по газовому вопросу ближе к дате окончания срока действующего договора или спустя несколько дней после ее наступления. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Скорее всего, стороны придут к компромиссу, но либо ближе к дате окончания срока действующего договора, либо через несколько дней после него», - рассказал он RT.

По словам Безпалько, возможно, это будет компромисс, близкий к тем условиям, которые предлагает «Газпром» - это краткосрочный контракт по транзиту, с небольшим объемом, в качестве бонуса украинской стороне будет предоставлена скидка.

Эксперт спрогнозировал, что Киев пойдет на компромисс, «смирившись с неизбежным».

Безпалько также допустил, что, возможно, Украина попытается какое-то время «пошантажировать», но это окажется неэффективным, ибо Россия на шантаж не поддастся.

В российском Минэнерго рассказали, что РФ и Украина договорились усилить совместную работу, которая касается обсуждения газовых вопросов.