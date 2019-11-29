В Габоне поблагодарили Минобороны РФ за оружие для борьбы с браконьерами

В министерстве лесного и водного хозяйства, моря и окружающей среды Габонской Республики поблагодарили Российскую Федерацию за предоставление «важного дара в виде стрелкового вооружения». В ведомстве подчеркнули, что оружие будет передано исключительно лесникам и Парковым ротам Национального агентства национальных парков.

«Сегодня экопреступность представляет собой не только настоящее бедствие для защиты и охраны окружающей среды в мире, в Африке и особенно в Габоне, но и прежде всего реальную угрозу безопасности государств и даже образу и условиям жизни местного населения», - объяснили в министерстве.

Габонская Республика определила ключевые задачи и приняла ряд мер, которые могли бы улучшить оперативные возможности борьбы с браконьерством на своей территории, в частности в 13 национальных парках. Речь идет, в первую очередь, о защите редких видов, таких, как лесные слоны, больше половины континентальной популяции которых обитает в Габоне.

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В то же время вызывает сожаление рост противоправных действий в отношении диких животных и беспрецедентных актов насилия, совершаемых браконьерами и контрабандистами на охраняемых территориях, главным образом с целью добычи бивней слонов, рогов носорогов, чешуи броненосцев и шкуры пантер.

«Браконьеры и контрабандисты, поддерживаемые криминальными организациями, очень хорошо экипированы, даже качественно вооружены, и смело прибегают к крайним формам насилия по отношению к лесникам», - отметили в ведомстве.

Подобные личности также вовлечены в незаконную золотодобычу, нарко- и даже работорговлю. В настоящее время имеются достоверные данные о том, что доходы от такого рода незаконной деятельности в дальнейшем идут на финансирование террористов на континенте.

«В Африке за последние десять лет более 1000 лесников при исполнении своих обязанностей стали жертвами этих преступников. В центральноафриканском регионе каждый год, защищая заповедники, гибнет около 30 человек», - добавили в министерстве лесного и водного хозяйства, моря и окружающей среды Габона.

В Республике вот уже на протяжении шести лет преступные группировки, организованные вооруженные банды без колебаний нападают на экогардов Национального агентства национальных парков, а также на сотрудников служб обороны и безопасности. Такое, в частности, происходит в национальных парках Минкебе, Мвагна и Биругу, где зафиксированы многочисленные случаи нападения на слонов с целью получения их бивней.

В этой связи отсутствие должного обмундирования не позволяет служащим Парковых рот и лесникам эффективно противостоять браконьерам и защищать как габонские заповедники, так и само местное население.

«Все вышесказанное вызывает тревогу и обеспокоенность, и именно в рамках проводимых программ по усилению контроля за пользованием природными ресурсами страны и, в частности, по борьбе с браконьерством Российская Федерация предоставила Габонской Республике важный дар в виде стрелкового вооружения, которое будет передано исключительно лесникам и Парковым ротам Национального агентства национальных парков», - заключили в ведомстве.

Национальное агентство национальных парков является государственным органом, ответственным за реализацию политики правительства в вопросах управления национальными парками. Основная цель деятельности Агентства заключается в защите дикой природы и ее обитателей, а также содействии эффективному развитию сети национальных парков и поддержании их значимости.

Агентство работает совместно с силами Национальной Жандармерии, в чье ведение входят Роты национальных парков. Роль последних - надзор, профилактика и борьба с преступлениями, совершаемыми в парках.