Карма нашла обочечника мгновенно: видео глупого ДТП

Водителей, совершающих скоростной обгон или просто объезжают пробку, не любят все. Или почти все. Но наказание их настигает всегда - либо в лице инспектора ГИБДД, либо, как в данном ролике - в виде кармы.

На кадрах, снятых, как пишет «РГ», на днях под Санкт-Петербургом, женщина-водитель в условиях интенсивного движения совершила объезд по обочине и в условиях дождя слишком поздно заметила отбойник. Она попытался вывернуть руль, но встроиться в ряд уже не смогла.

Как итог: ДТП. Легковушка попросту сначала врезалась в отбойник, а потом и в грузовой фургон. Пострадала ли водитель - не уточняется.