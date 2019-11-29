На глубине 65 метров: опубликованы кадры строительства коричневой ветки в Петербурге
Ролик, посвященный строительству станций Красносельско-Калининской линии, появился в соцсетях.
© Видео: Provodnik official, Youtube © Фото: Provodnik official, Youtube
«Метрострой» показал, как осуществляется строительство Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге.
Работы ведутся на глубине 65 метров. На кадрах можно рассмотреть перегонный и подходной тоннели и участок, откуда будет проходить тоннель.
Как следует из ролика, сейчас строители занимаются станциями «Юго-Западная» и «Путиловская».
По плану, работы завершат в 2022 году, а станции будут открыты летом.