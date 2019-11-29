Россию избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Россия стала новым участником Комитета всемирного наследия - профильного комитета ЮНЕСКО, отвечающего за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия. Об этом говорится на сайте российской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Всего на собрании Генассамблеи избрали девять новых членов: помимо России, в комитет были включены Мали, Египет, Таиланд, Нигерия, Эфиопия, Оман, Саудовская Аравия и ЮАР.

Собрание проходило 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в нем приняли участие 193 страны.

В Институте наследия имени Лихачева РИА Новости рассказали, что РФ с 2013 года не была участником главного органа ЮНЕСКО. Теперь наша страна будет участвовать в принятии всех решений, отметили в учреждении.