Вкусные убийцы простуды: какие ягоды помогут справиться с болезнью

Фитотерапевт рассказал, какие ягоды нужно иметь под рукой зимой в случае простуды, а также поделился, как они могут помочь при других заболеваниях.

По словам кандидата биологических наук Михаила Лущика, в доме всегда должна быть малина, она поможет справиться с простудой.

«А брусника, клюква - это от циститов, когда нижний отдел человек застудил», - рассказал он в эфире радио Sputnik.

Лущик также сообщил, что черника способна вылечить воспаления в горле, а также помочь при расстройстве ЖКТ. Фитотерапевт отметил, что черника - единственная ягода, содержащая в неомиртиллин - своего рода «растительный инсулин», он понижает содержание сахара в крови. Черника может помочь на начальной стадии диабета.