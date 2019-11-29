«Методы позапрошлого века»: эксперт оценил провокацию Украины в ООН

Украина старается реализовать себя на международном уровне. Так кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал попытку срыва украинской делегацией выступления представителя России Руслана Бальбека в ООН.

«К сожалению, при Зеленском стратегии Порошенко не канули в Лету и до сих пор реализуются представителями Украины», - считает он.

По словам историка, Украина верит в методы «позапрошлого века», если считает, что подобные провокации могут воздействовать на международное мнение.

При этом Бредихин отметил в разговоре с радио Sputnik, что, по его мнению, Зеленский будет менять курс этой политики, так как она не соответствует его видению.

Напомним, накануне делегация Украины попыталась сорвать выступление российского спикера на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Бальбек, чья речь была прервана, назвал случившееся «вакханалией».