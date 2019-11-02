Мощный циклон обрушился на Камчатку сильными дождями: видео

В ночь с 1 на 2 ноября на Камчатский край обрушился циклон, принеся обильные осадки и штормовой ветер, заявили в краевом управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильные дожди прошли в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком, а также на юге Мильковского районов. За 12 часов пролилось от 10 до 25 мм осадков, а скорость ветра достигает 23 м/c.

Местные жители публикуют кадры в соцсетях, на которых видно, что дороги превратились в реки, а автомобили «плавают».

В краевом управлении МЧС сообщили, что камчатские спасатели будут работать в усиленном режиме до 9 утра 5 ноября.

«В ночь с субботы на воскресенье сохранится ветер по северу края и в Усть-Камчатском районе. Осадки сохранятся еще в течение суток, повсеместно пройдут дожди, в ночные часы они сменятся снегом», - добавили в Гидрометцентре.

В горных районах, по прогнозам синоптиков, 2 ноября возможен мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 25-30 м/c.