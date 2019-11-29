В Минздраве назвали сроки экспертизы «Фризиума»

Производитель «Фризиум» подал заявление на регистрацию лекарственного препарата в России, его экспертиза, если не появятся дополнительные вопросы к производителю, может закончится к марту следующего года.

«10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится», - рассказала РИА Новости директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

В августе в Москве о задержали женщину, которая за границей заказала для своего ребенка не зарегистрированный в России «Фризиум». Правозащитники и общественность эту ситуацию назвали ситуацию «абсурдной и бесчеловечной», обеспокоенность также выразили и в Кремле.

Федеральная таможенная служба сообщила о возбуждении уголовного дела о провозе препарата через границу, в нем женщина проходила как свидетель. Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.

Максимкина уточнила, что лекарство на регистрацию подала компания «Санофи».